Milan, Conti è rossonero: ufficiale, ha firmato per 5 anni

Nelle ultime tre settimane, uno dopo l'altro, i nuovi acquisti del Milan si sono sottoposti alla solita trafila: prima i test a Milanello, poi le visite mediche alla Clinica La Madonnina.



Anche Andrea Conti non si è sottratto al rituale: ieri ha assaggiato il centro sportivo rossonero, stamattina ha effettuato le consuete visite (arrivo in struttura molto presto, prima delle 8), preludio alla firma messa su un contratto che lo rende ufficialmente il settimo colpo di calciomercato della coppia Fassone-Mirabelli e lo lega al club di via Aldo Rossi per i prossimi 5 anni.



Queste le prime parole da rossonero ufficiale: "Finalmente sono un giocatore del Milan. Sono molto emozionato dell'accoglienza, spero di ripagare questa fiducia al meglio. Dobbiamo ambire minimo alla Champions League, lo dice la storia del club". Mirabelli invece ha scherzato sui capelli: "Buone vacanze e che tu possa far sparire questa cosa gialla...".



Conti arriva dall'Atalanta per 24 milioni di euro più il cartellino di Pessina che poi si trasferirà in prestito dai nerazzurri allo Spezia.