Milan, Conti e Keita primi obiettivi, Morata verso Manchester

L'obiettivo Europa League da conqiustare sul campo non impedisce al Milan di lavorare già in prospettiva per la prossima stagione. Mirabelli ha incontrato Mattia De Sciglio a Milanello, ma vista anche la situazione ambientale con la forte contestazione dei tifosi al giocatore, appare sempre più difficile che il terzino rinnovi il contratto in scadenza nel 2018. Il difensore ha la stima di Allegri che potrebbe portarlo alla Juve se lui dovesse restare in bianconero, ma anche quella di Ancelotti (e dunque del Bayern) e Liverpool: i rossoneri, tuttavia, non incasseranno granché dalla sua cessione visto che, come detto, il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero tra un anno.



Per la sostituzione di De Sciglio, Mirabelli sta lavorando su Andrea Conti, esterno destro dell'Atalanta sul quale avevano messo gli occhi anche Juventus e Chelsea. La priorità, però, resta quella del rinnovo di Donnarumma: l'agente Raiola chiede 4,5 milioni a stagione, il Milan potrebbe arrivare fino a 3,5 milioni e in ogni casa farà di tutto per rinnovarlo, accontentando anche il procuratore su una eventuale percentuale da inserire sulla eventuale cessione futuro, come fatto dalla Juve per Pogba.



Per quanto riguarda l'attacco la pista più concreta porta a Keita Balde della Lazio sul quale il Milan sta lavorando da tempo. Il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza con la Lazio e potrebbe arrivare soprattutto se, come pare, Deulofeu dovesse tornare al Barcellona. Il futuro centravanti, invece, quasi certamente non sarà né Morata, né Aubameyang. Al 60% l'ex juventino andrà al Manchester United, che deve sostituire Ibrahimovic, o al massimo al Chelsea: il Real Madrid chiede 70 milioni. Confermata, invece, l'ipotesi Dzeko: la Roma deve cedere uno dei suoi big e il Milan farà un tentativo per il bosniaco.