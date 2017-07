Milan, Conti: "Del Piero il mio mito, Dani Alves tra i miei idoli"

Nessuno potrà mai accusare Andrea Conti di essere un ruffiano. Il terzino del Milan vorrà guadagnarsi il rispetto e l'amore dei tifosi per quello che darà in campo e non ha paura di esprimere le sue preferenze: "I miei idoli? Del mio ruolo mi è sempre piaciuto Dani Alves e anche Sergio Ramos, che poi è diventato un centrale, mi piacciono anche De Sciglio e Darmian. Fuori dal mio ruolo, sono cresciuto con il mito di Del Piero, grande sia come giocatore che come uomo", ha detto a Milan TV.



Ovviamente Conti ha parlato anche di Milan: "Le sensazioni sono positive, è emozionante essere qua e un po' inaspettato perché ero partito per le vacanze per poi tornare subito indietro. Quasi non ci credevo. Poi quando mi ha chiamato il mio procuratore ho scelto subito il Milan, uno dei club più titolati al mondo. È stato un onore. Mi ricordo un grande Milan con Ibrahimovic, Ronaldinho, Pirlo. Era pieno di grandi giocatori. A me piace molto la maglia rossonera e spero di onorarla al meglio. Locatelli e Calabria? Mi trovo bene con tutti e due. Cala lo conosco da più tempo ma Manuel è di Lecco".