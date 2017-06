Milan, contatto Fassone-Maldini: presto la risposta dell'ex capitano

La nuova era Milan dovrebbe partire tra meno di due mesi. Entro la fine di novembre, la cordata cinesa interessata ad acquisire il club rossonero dovrà confermare gli impegni (iniziati con i 100 milioni di euro già versati a Fininvest) e Marco Fassone, l'uomo designato per ridisegnare l'organico della società, è già al lavoro.



Secondo quanto risulta a Premium Sport, nel pomeriggio di oggi Fassone ha parlato con Paolo Maldini e non si tratta del primo colloquio tra i due. Già settimana scorsa l'ad in pectore aveva avuto un contatto con l'ex numero tre rossonero, ma questa volta i due si sono risentiti telefonicamente per concordare l'ufficializzazione dei contatti avuti nel recente passato. Non solo: Fassone ha sfruttato la telefonata per confermare la proposta sul tavolo per Maldini, a cui non verrà offerta alcuna carica onorifica, ma bensì un ruolo operativo, che gli permetterà di dire la sua sulle decisioni inerenti alla parte sportiva. Inoltre, il capitano degli ultimi grandi successi del club potrà essere il rappresentante del Milan presso Uefa ed Eca, oltre che il responsabile della gestione dei nuovi acquisti (italiani e stranieri).



Il ritorno di Maldini in società, non precluderà l'ingresso di altre bandiere, che potranno essere scelte dall'ex difensore. Il diretto interessato si è riservato di dare una risposta il più presto possibile, anche se qualche rumors racconta di qualche perplessità. Maldini, infatti, avrebbe preferito avere pieni poteri decisionali e, in caso di rifiuto, Fassone non valuterà altre figure, per l'immediato futuro, anche per una questione di rispetto. Il prossimo ad rossonero volerà in Cina settimana prossima per occuparsi di alcune questioni essenzialemente commerciali, comeprese le nuove sponsorizzazioni legate al gruppo cinese, che sarà a Milano verso la fine di ottobre per un incontro col presidente Silvio Berlusconi.