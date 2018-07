Milan, contattato Baldini. Ma Elliott non ha deciso

Nomi, tanti nomi per il Milan. Per il nuovo c.d.a. e per le cariche che riguardano più propriamente la parte sportiva. Ma secondo le nostre fonti è una agitazione figlia della curiosità, della voglia di conoscere le intenzioni del fondo Elliott, che però non ha ancora deciso nulla, a partire proprio dal nuovo consiglio di amminstarzione che è stato convocato per sabato prossimo 21 luglio.



Secondo lo statuto del Milan, essendo stati revocati 4 degli 8 componenti del vecchio consiglio, cioè la parte cinese, è decaduto l'intero c.d.a. e si procederà al totale rinnovo dei consiglieri, rimanendo con tutta probabilità Marco Fassone a.d. della società e Paolo Scaroni che tutti dicono futuro presidente designato. I Singer, però, non hanno ancora deciso se gli altri saranno di loro emanazione o esterni al gruppo.



Toto-nomi dunque inutile, come per le cariche piu propriamente sportive, anche se il più gettonato appare quello di Leonardo, che non trova conferme e riscontri, forse anche perché i rapporti con la tifoseria milanista non sono proprio idilliaci. Sempre valida la candidatura di Umberto Gandini, una figura ben vista dalla Uefa. Sembrano veri i contatti con Franco Baldini, che però vorrebbe continuare il suo rapporto di consulenza con la Roma.



Intanto il mercato soprattutto in uscita del Milan non si è fermato, sempre concordato, però, con i nuovi proprietari. Locatelli e Kalinic forse i primi a uscire, il primo destinazione Sassuolo, il secondo all'Atletico Madrid.