Milan, concluso il CdA con l'osservatore di Elliott

È durato circa un'ora il consiglio di amministrazione del Milan, andato in scena intorno a mezzogiorno nella sede del club rossonero. I membri cinesi hanno partecipato collegati in videoconferenza alla riunione, a cui ha preso parte, come previsto dagli accordi, anche Salvatore Cerchione, osservatore di Elliott, il fondo statunitense che ha fornito ad aprile il prestito ponte da 303 milioni di euro, una parte a Li Yonghong per completare l'acquisto del Milan dalla Fininvest di Silvio Berlusconi, e una parte direttamente al club per i primi investimenti.



Oltre a fare il business plan con il punto sul budget, nel CdA si doveva discutere anche della delibera dell'ultima tranche dell'aumento di capitale: 49 milioni di euro erano già arrivati da Li Yonghong a novembre, andava presa una decisione sui restanti 11 (punto comunque non all'ordine del giorno) stabiliti nell'assemblea dei soci di aprile.