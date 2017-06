Milan, con un Bacca così e la difesa più solida si può sognare

Tante buone notizie per il Milan dopo il 2-0 sulla Lazio. I rossoneri hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato (non accadeva dal 3 febbraio con i successi su Inter e Palermo) soprattutto senza subire gol. La tenuta difensiva avea destato grande preoccupazione nelle prime tre giornate (8 reti subite) mentre adesso il reparto arretrato sembra più solido grazie alla coppia Paletta-Romagnoli e al sempre più sicuro Donnarumma. Montella può anche gioire per le prove dei due terzini, in particolare del sorprendente Calabria.



La difesa regge e l'attacco trascina il Diavolo: Bacca ha realizzato contro i biancocelesti la quinta rete in altrettante partite. Il colombiano è un cecchino e sfrutta ogni minimo errore degli avversari, partecipando maggiormente alla manovra. In questo senso cresce l'intesa con i compagni, su tutti Suso e Niang. Il francese è stato utilizzato in tre diverse posizioni nella sfida con la Lazio, a dimostrazione della sua duttilità.



In mezzo al campo Montolivo dimostra di essere molto utile in fase di interdizione e Locatelli (uno dei tanti giovani in rampa di lancio) si sta 'ambientando' velocemente e con personalità. Lo strapotere fisico di Kucka non è più una novità: l'ex Genoa rappresenta ormai un perno del Milan. Montella pare aver trovato insomma la formula giusta. Per i giudizi definitivi bisogna però aspettare gli esami di maturirà contro Fiorentina e Sassuolo nei prossimi due turni. Per adesso i rossoneri possono godersi il secondo posto momentaneo in classifica.