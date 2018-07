Milan, con Maldini non c'è accordo sul ruolo

Elliott sta ridisegnando l'organigramma del Milan: nominato Scaroni presidente e scelti Gazidis (ad) e Gandini (dg), ieri si era sparsa la voce di una prossima chiamata anche per Paolo Maldini all'interno dell'area tecnica che sarà capeggiata da Leonardo (come ha indirettamente confermato Gattuso). Ma al momento non siamo oltre a una dichiarazione di intenti, secondo le nostre fonti l'ex capitano rossonero non vorrebbe ruoli di facciata o di secondo piano o in subordine ad altre figure, preferirebbe essere operativo al 100% in una posizione di leadership.



In questo momento le posizioni chiave sono già occupate e lo stesso Maldini recentemente è stato prudente: "A me piace parlare del presente, e per ora possiamo solo ricordare il passato. Per ora non c’è ancora niente, e non so cosa ci sarà". La bandiera milanista, come ci aveva confermato nell'intervista per i 50 anni, vive bene anche senza calcio e, pur avendo amore infinito per il Milan, si muoverebbe solo per dare una mano concreta.