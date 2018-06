Milan, Commisso vuole il 100%: ultimatum di 48 ore a Li Yonghong

Rocco Commisso stringe i tempi. Il proprietario dei New York Cosmos, con un patrimonio stimato di circa 4,3 miliardi di dollari, vuole subito il 100% del Milan e avrebbe dato un ultimatum di 48 ore all'attuale presidente rossonero Li Yonghong (che entro il 10 Luglio deve rimborsare di 32 milioni di euro il fondo Elliott).



L'imprenditore 68enne di origini italiane nello specifico ha messo sul piatto 500 milioni di euro per la totalità delle quote del club di via Aldo Rossi e, come detto, attende una risposta in tempi molto brevi.



Qualora l'affare andasse a buon fine i rossoneri potrebbero guardare con più ottimismo non tanto alla sentenza Uefa sul mancato rispetto del Fair Play Finanziario ma al ricorso al Tas di Losanna. Attenzione perché con la nuova proprietà potrebbe cambiare non solo il management ma anche la guida tecnica del Diavolo come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa (sarebbero in ascesa le quotazioni di Antonio Conte).