Milan-Commisso, sta per saltare tutto

Brusca frenata nella trattativa tra Rocco Commisso e Li Yonghong per la cessione della maggioranza del Milan: negli uffici di Goldman Sachs a Wall Street l'attuale patron rossonero ha improvvisamente cambiato le proprie condizioni al tavolo e così l'imprenditore italo-americano potrebbe tirarsi indietro.



Inizialmente era sembrata decisiva la volontà del presidente dei New York Cosmos di lasciare al cinese una quota di minoranza inferiore al 20% che avrebbe permesso a Li di rientrare dell'investimento fatto (magari attraverso una futura quotazione della società milanista in Borsa), ma lo stesso Li ha poi alzato la posta chiedendo una quota superiore al 25%, evidentemente troppo per Commisso.



In precedenza erano arrivate ulteriori e importanti conferme sulla volontà del proprietario di Mediacom di acquistare il club rossonero. Una fonte vicina al presidente dei Ny Cosmos aveva rivelato ad America Oggi: "Le trattative sono a buon punto, anzi molto avanzate". A questo punto il nuovo scenario è diverso e pare che Li sia anche disposto a versare i celebri 32 milioni di euro dell'aumento di capitale.



In attesa di capire come finirà, il Milan aspetta comunque il pugno duro dell'Uefa per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario (esclusione dall'Europa League con un anno, e non due, fuori dalle coppe, più 30 milioni di multa): il cambio di proprietà potrebbe rappresentare una carta fondamentale da giocare per il ricorso al Tas di Losanna, ma adesso sembra un'ipotesi lontana.