Milan, Commisso: "Io come Gattuso, metterei soldi e impegno"

Mentre il Milan rimane a metà tra Li Yonghong ed il fondo Elliott, c'è una terza figura che sogna di risolvere ogni problema rossonero: è Rocco Commisso. Nei giorni scorsi la trattativa con Mr. Li è stata per due volte vicina al semaforo verde per poi sfumare sempre quando tutto sembrava fatto, l'imprenditore italo-calabrese descrive così la situazione ad oggi: "Voglio chiudere questo affare ma non ci siamo ancora, eravamo vicinissimi a firmare un precontratto. Promesse non ne faccio perché non posso controllare il risultato" le parole alla Gazzetta dello Sport.



La trattativa sembra essersi complicata dopo che l'attuale presidente del Milan non ha restituito i 32 milioni di euro dell'aumento di capitale ad Elliott: "Probabilmente sì, non so come le due parti come risolveranno la cosa, magari si affideranno a un tribunale, ma, fino a quando qualcuno non mi dirà niente di diverso, considero Mr. Li il proprietario della squadra. Non so con chi tratterò, non lo conosco di persona come non conosco Stinger (proprietario del fondo americano, ndr) ma quest'ultimo sa bene chi sono".



Commisso poi lascia da parte la scaramanzia e parla a ruota libera: "Dei possibili acquirenti in corsa sono l'unico emigrante italiano, ho giocato a calcio, ho i soldi, conosco bene questo sport. Sì, sono stato tifoso della Juventus ma i bianconeri non hanno certo bisogno di me ora. Se diventassi proprietario del Milan ci metterei tanto impegno, non mi presenterò in Italia pensando di sapere tutto, studierò molto. Ma imparo in fretta". Di sicuro non cambierebbe allenatore: "Gattuso mi piace molto, quando giocavo ero come lui: non così bravo ma molto fisico. E poi siamo entrambi calabresi".