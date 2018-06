Milan-Commisso, ci siamo? "Trattative molto avanzate"

Arrivano ulteriori e importanti conferme sulla volontà di Rocco Commisso di acquistare il Milan. Una fonte vicina al presidente dei Ny Cosmos rivela ad America Oggi: "Le trattative per l'acquisto del pacchetto di maggioranza dei rossoneri sono a buon punto, anzi molto avanzate".



"Non esiste alcuna cordata se non quella composta dalla famiglia Commisso e da alcuni fidatissimi collaboratori" specifica poi la fonte. Il proprietario di Mediacom sarebbe il primo imprenditore statunitense nato e cresciuto in Italia a diventare proprietario di un club di Serie A: "Sarebbe una favola che ha dell'incredibile e un motivo di orgoglio per tanti milioni di italo-americani che vedono in Rocco l'esempio più bello del loro successo e delle loro aspirazioni".



In attesa della sentenza Uefa sul Fair Play Finanziario Li Yonghong ha in mano l'offerta di Commisso (si parla di 500 milioni di euro) ed è chiamato a dare una risposta entro 48 ore. Sullo sfondono restano i Ricketts e il magnate americano Stephen Ross, patron dei Dolphins, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe una corsia preferenziale con Elliott (mister Li deve restituire entro il 9 luglio al fondo i 32 milioni di euro di aumento di capitale).