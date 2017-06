Milan, closing sì o no: ecco cosa c'è dietro il rinvio

Il passato, il presente, il futuro. Il passato (ieri) vede il clamoroso slittamento del closing previsto per il 3 marzo: una giornata che fino alle 11 vedeva ancora il gruppo cinese alle prese con l'organizzazione dei due giorni che avrebbero portato all'acquisizione del Milan. Poi, dopo qualche voce preoccupante, la conferma della nascita di problemi dovuti al reperimento dei 420 milioni necessari per la chiusura dell'operazione.



Quale il motivo? Un'ipotesi parlava di un investitore che si sarebbe tolto dalla cordata, un'altra invece il solito annoso problema di una parte di denaro che sarebbe stata bloccata in Cina per mancanza di autorizzazioni. La Ses avrebbe potuto garantire i 320 milioni dovuti a Fininvest ma mancavano gli ultimi 100 pattuiti per la gestione del milan. Il gruppo cinese avrebbe insisitito per il pagamento della somma già raccolta per poi in un secondo tempo inviare gli ultimi 100 milioni: Fininvest però ha deciso per la sicurezza del club di non accettare questa proposta. Insomma, la trattativa nata nell'agosto 2016 che si sarebbe dovuta chiudere a dicembre e poi a marzo non ha ancora una conclusione.



E veniamo al presente. Negli incontri di martedì tra gli advisor si è ipotizzata una richesta di proroga non ancora però formalizzata dalla Ses, ma già in fase di valutazione da parte di Fininvest. Se ci fosse la richiesta ufficiale, Fininvest sarebbe pronta ad accettare il pagamento di un'altra caparra da 100 milioni, tassativamente da versare entro il 10 marzo. Mercoledì gli avvocati delle due parti hanno lavorato intensamente per adeguare in tal senso i documenti.



E veniamo al domani che vedrebbe il closing rimandato negli ultimi giorni di marzo o al massimo agli inizi di aprile, ipotesi venerdi 31 con una nuova convocazione di assemblea dei soci. Quella di questo venerdi, infatti andrebbe infatti deserta. Amministratori delegati ovviamente rimangono Adriano Galliani per la parte sportiva e Barbara Berlusconi per quella commerciale, tutto rimandato per quanto riguarda i rinnovi dei contratti.

Carlo Pellegatti