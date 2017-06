Milan, closing più probabile il 13 dicembre

Dicembre sarà il mese decisivo per la cessione del Milan: ma se inizialmente si pensava che fosse il giorno 2 quello buono per il closing, da fonti Fininvest sembra invece che si slitterà al 13, ovvero nella data della seconda convocazione dell'assemblea degli azionisti. Secondo quanto riferito dal nostro Carlo Pellegatti, tre giorni prima del 117° compleanno del club rossonero - in mattinata - avverrà il passaggio delle azioni Fininvest alla cordata guidata da Sino Europe Sports.



Nel pomeriggio, cadrà il vecchio cda e nascerà quello nuovo. Sulla composizione del nuovo board, che conterà otto o nove figure, le indicazioni sembrano già chiare: quattro saranno componenti di emanazione cinese (tra cui l'ad Marco Fassone), altre tre saranno italiane (non necessariamente tutti imprenditori, come trapelato) e di fede milanista.