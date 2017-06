Milan, closing il 7 aprile. Galliani: "Serie A da cambiare"

C'è una nuova data per il closing del Milan: è il 7 aprile. Salvo nuovi imprevisti sarà quello, dunque, il giorno in cui finirà l'era Berlusconi e il club passerà nelle mani della cordata rappresentata da Sino Europe Sports. Che sia un Milan "cinese", del resto, è confermato anche dall'inedito orario del derby di ritorno contro l'Inter che si giocherà alle 12.30 del sabato santo. "Ora il mercato si è spostato a Oriente - ha detto Adriano Galliani a Premium Sport - e le partite vanno anticipate, altrimenti in Asia finirebbero nel cuore della notte".



Adriano Galliani ha invece glissato sul post-partita polemico di Juventus-Milan: "Per me è finita con la sentenza del giudice sportivo: ora dobbiamo pensare al Genoa che affronteremo con molti squalificati e infortunati. La partita di Donnarumma? Straordinaria, lui è un campione, ma io non parlerei solo di lui. La squadra ha lottato e fino al 94' era sull'1-1, sarebbe stato il primo punto conquistato da qualcuno qust'anno allo Juventus Stadium".



Una parentesi, infine, sulla possibile riforma della Serie A, magari con un ritorno alle 18 squadre: "La quota punti per andare in Europa si è alzata perché quelle dietro ne fanno pochi, le ultime tre sono da record negativo in Europa. Il campionato è spezzato purtroppo, dobbiamo trovare un modo per renderlo più equilibrato".