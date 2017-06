Milan, closing forse dopo Pasqua: si attendono gli 80 milioni

Ricevuti i primi venti milioni della terza rata, ora Fininvest aspetta i restanti 80 per arrivare ai 100 pattuiti per la firma del nuovo contratto di acquisto del Milan da parte dellla cordata di Sino Europe Sports. Il bonifico dovrebbe partire tra oggi e domani per arrivare tra lunedì e martedì, data ritenuta fondamentale da Fininvest per continuare nella via verso il closing. Una volta arrivato il bonifico, si procederebbe alla firma del nuovo accordo per poi convocare l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale che sancirebbe il passaggio di mano.



Se tutto fosse fatto nel minor tempo possibile, come riferito dal nostro Carlo Pellegatti, (quindi bonifico entro il 28, firma del nuovo contratto e immediata convocazione dell'assemblea) si andrebbe all'11-12 aprile, visto che per legge l'assemblea deve essere comunicata con almeno 15 giorni - continuativi e non lavorativi - prima. Ovviamente in prima comunicazione, che di solito va deserta, mentre la seconda sarebbe intorno al 13-14 aprile. Ma quei giorni sono di vigilia pasquale e anche di pre-derby, e sembra difficile che un annuncio così importante arrivi in date così delicate.



Ecco quindi che il nuovo closing potrebbe ragionevolmente arrivare il 18-19 aprile. Niente di preoccupante secondo le parti, che stanno lavorando in stretta sintonia e senza nervosismi: la cessione potrebbe anche arrivare il 20 aprile, l'importante è che i restanti 80 milioni della terza rata arrivino entro martedì 28 marzo.