Milan, closing anticipato al 13 aprile: ipotesi al vaglio

Possibile novità in vista del closing che sancirà il passaggio di proprietà del Milan dalla Fininvest a Yonghong Li: non è escluso, infatti, che sia il 13 aprile il giorno prescelto per la storica firma, con un giorno di anticipo rispetto al previsto e a quanto già comunicato nella nota che annunciava l'addio di Sino Europe Sports alla trattativa.



Le parti, infatti, stanno valutando di anticipare di un giorno lo scambio di capitali e azioni per evitare problemi il venerdì santo quando le banche sono chiuse. Il 14 aprile andrà comunque in scena l'assemblea del Milan che rinnoverà la governance e potrebbe essere comunque il giorno della conferenza stampa che annuncerà il via della nuova era.