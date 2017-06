Milan, closing a un passo: Yonghong Li nuovo patron

Finalmente Yonghong Li. Il futuro proprietario del Milan è sbarcato in mattinata a Malpensa come documentato dal nostro Carlo Pellegatti, senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Alle 9.40 è arrivato all'Hotel Armani, in centro a Milano, lì è stato raggiunto alle 11 da David Han Li che poi, insieme a Fassone, si è trasferito allo studio Gattai-Agostinelli-Minoli per limare gli ultimi dettagli del closing in un vertice che è durato sei ore.



Il closing è dunque a un passo: non ci sarà nessuna firma, ma nella giornata di domani ci sarà il versamento dei 370 milioni di euro a Fininvest che a quel punto annuncerà la voltura delle azioni. Sarà il passo decisivo per consentire alla Rossoneri Lux, e dunque a Yonghong Li, di diventare il nuovo proprietario del Milan. Giovedì è atteso anche l'arrivo del resto della delegazione cinese, di cui dovrebbero far parte Lu Bo, il presidente di Haixia, il fondo coinvolto da Li sin dall'inizio dell'operazione, e Xu Renshuo: entrambi sembrano destinati a far parte del nuovo cda del Milan, mentre oggi sono arrivate le dimissioni dell'attuale cda che saranno ratificate venerdì.



Venerdì mattina in programma la conferenza stampa di presentazione e alle 14:30 l'assemblea degli azionisti seguita dal primo consiglio di amministrazione che sarà composto da 4 cinesi e 4 italiani. Possibile quindi una visita a Milanello della nuova dirigenza per salutare la squadra e lo staff tecnico. Infine sabato Yonghong Li sarà a San Siro per il derby: previsto il suo arrivo al Meazza alle 11:30.