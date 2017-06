Milan, clamoroso imprevisto: i rossoneri a Doha con 24 ore di ritardo

E' stata posticipata di 24 ore la partenza del Milan per Doha, dove venerdì i rossoneri contenderanno alla Juventus la Supercoppa italiana. Programmato alle 15 di oggi dall'aeroporto di Malpensa, il volo dei rossoneri è stato spostato a domani alla stessa ora. Per problemi tecnici, infatti, il charter a bordo del quale avrebbe dovuto viaggiare la squadra è ancora fermo a Londra.



Il ritardo, inizialmente stimato in un'ora e mezza, rischiava di essere ancora piùpesante e quindi il Milan, d'accordo con la Lega Serie A, ha deciso di spostare la partenza per evitare di arrivare in Qatar a notte inoltrata. Non inizia dunque bene per i rossoneri la missione Supercoppa.

IL COMUNICATO DELLA LEGA CALCIO

Si informa che, a causa di un guasto tecnico che ha impedito al charter del Milan di decollare oggi per Doha nell’orario prestabilito, e stante l’incertezza sui tempi di riprogrammazione del volo, la partenza del club rossonero è stata rimandata al 21 dicembre alle ore 15.00.