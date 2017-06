Milan-Chievo, la moviola di Bergonzi

Due rigori assegnati dall'arbitro Maresca nel primo tempo di Milan-Chievo, ma ad uscirne penalizzati sono i rossoneri. Il gol del pareggio gialloblù, infatti, arriva dal dischetto ma "la trattenuta di De Sciglio su Gakpé è leggerissima, non tale da meritare l'assegnazione del penalty. Anzi, era simulazione dell'attaccante. Errore da matita rossa" la sentenza del nostro moviolista Bergonzi. Oltretutto, l'azione doveva anche essere fermata prima del contatto visto che l'attaccante togolese era in posizione di fuorigioco.



Nel finale di frazione, calcio di rigore per il Milan: qui tutto corretto. Il braccio di Cesar sul tiro di Locatelli è troppo largo: fallo fischiato e ammonizione comminata sono decisione corrette.



All'82' arriva il terzo penalty del match, la dinamica del contatto non è chiaro. Sembra che Izco colpisca lo scarpino di Ocampos, che poi calcia il terreno e cade a terra. Secondo Bergonzi "non è nettissimo, ma visto che l'arbitro era vicino mi sento di dire che ha fatto bene a fischiarlo".