Milan, cda lampo: Li garantisce i 32 milioni, zero parole sul socio

È stato un cda lampo, durato circa 45 minuti, poi bocche cucite a Casa Milan, o quasi. "Confermo che è stato trattato l'argomento dei 32 milioni di aumento di capitale - ha detto Roberto Cappelli -. Nel consiglio non c'è stata alcuna comunicazione sul socio di minoranza. Ottimisti sulla UEFA? Siamo ottimisti per natura, abbiamo buone ragioni e speriamo di farle valere".



Secondo quanto rivela l'Ansa, in ogni caso, il presidente del Milan, Li Yonghong avrebbe rassicurato i consiglieri sul fatto che completerà l'aumento di capitale con i 32 milioni di euro residui, entro il termine del 28 giugno. Nessuna menzione sul socio che potrebbe affiancare Li Yonghong mentre il tema stadio sarebbe stato toccato solo marginalmente.



Tutto pronto, invece, per la missione Uefa, con l'udienza a Nyon prevista per il 19 giugno. Insieme all'ad Marco Fassone, si presenteranno davanti alla Camera Giudicante il professor Umberto Lago, l'avvocato Roberto Cappelli e il Cfo Valentina Montanari, la dirigente che ha curato il dossier per il Settlement Agreement negato dalla camera investigativa. Resta improbabile la presenza a Nyon di manager del fondo Elliott. Durante il cda è stato approvato il budget della prossima stagione, necessario per l'iscrizione al campionato e per ottenere la licenza Uefa.