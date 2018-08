Milan, Castiilejo "virale": "Sono ilussionato e affortunato"

Tiemoué Bakayoko, Samuel Castillejo, Diego Laxalt. Il Milan li presenta tutti insieme: sono gli ultimi colpi di mercato del tandem Leonardo-Maldini che in un mese ha dovuto rivoluzionare la rosa rossonera. "Ho imparato e lavorato molto in Premier - ha detto Bakayoko -. Penso sia molto più facile adattarmi al campionato italiano e sono molto contento di essere qui. E sono molto contento che mi abbiano chiamato al Milan. Gattuso è un po' simile a Conte. Si tratta di persone che fanno le cose con passione. Ho notato anche io la stessa cosa in queste prime sessioni di allenamento. La Juve? Non voglio fare confronti. Il Milan ha vinto di più a livello internazionale a livello di storia. Io non vorrei essere in un altro club. Io come Desailly? Spero di avere lo stesso successo".



Samuel Castillejo può essere la sorpresa, come ha detto Maldini: "Sono molto contento di essere qui, ho visto tante partite del grande Milan da piccolo. In Liga ho giocato come ala destra, io mi adatto al ruolo che deciderà il mister". Poi l'attaccante spagnolo è diventato "virale" sui social per un suo tweet in italiano: il coraggio non gli manca, le parole corrette evidentemente sì. Del resto in spagnolo fortunato si dice "afortunado" e felice "ilusionado": bisogna dargli tempo non solo in campo.

Molto Felice e ilussionato di questa nuova tappa. Molto affortunato di essere parte di questa soccieta @acmilan . pic.twitter.com/ycH1fuY1Wp — Samuel Castillejo (@SamuCastillejo) 17 agosto 2018

Infine: "Sono molto contento di essere qua in questo bell'ambiente che si respira a Casa Milan e felice di essere parte di una squadra come il Milan. Ruoli? Ne ho fatti un po', negli ultimi tempi ho giocato come quinto a metà campo o terzino sinistro. Però uno deve essere pronto a qualsiasi ruolo. Qualche consiglio da Maldini? Man mano che passano i giorni qualche consiglio me lo darà e lo ascolterò perchè è uno dei migliori di sempre. Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e anche in Uruguay ci saranno ancora più tifosi rossoneri".