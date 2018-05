Milan, Calhanoglu: "Se battiamo la Juventus cambia tutto"

Il Milan si avvicina alla finale di Coppa Italia e Hakan Calhanoglu suona la carica. "Vogliamo vincere contro la Juventus, un successo sarebbe importante per la mentalità e ci permetterebbe di andare direttamente in Europa League. Non sarà facile perché i bianconeri sono una squadra forte ma in questo momento anche noi lo siamo. Dovremo dare il massimo di noi stessi, non dobbiamo pensare solo nell'ottica dei 90 minuti ma dei 120" sottolinea il centrocampista turco.



"Bisognerà giocare con il cuore pure per i nostri tifosi - aggiunge l'ex Leverkusen - che ci hanno sostenuto nei momenti migliori e in quelli difficili. Se dovessimo avere la meglio cambierebbe tutto per noi in vista della stagione. Al ritorno allo Stadium, se non fosse stato per la traversa, avrei segnato a Buffon e credo che avremmo portato a casa i tre punti: in campionato abbiamo disputato due buone partite".



Le difficoltà iniziali sembrano definitivamente alle spalle: "Mi sento molto bene nella posizione in cui gioco, anche fisicamente: riesco a correre avanti e indietro. Da quando è arrivato Gattuso ha parlato molte volte con me, ha cambiato la mia mentalità, la mia vita privata, e ora mi sento a mio agio. Ho avuto bisogno di tempo per capire le tradizioni del vostro Paese, adesso sono praticamente italiano perché ho un ottimo rapporto con la squadra e mi trovo bene in questa città. Quando vengo ad allenarmi a Milanello non ho più voglia di andare a casa: qui mi trattano tutti molto bene, dallo staff fino ai fisioterapisti e i medici. Per questo motivo gioco liberamente".



Il tecnico rossonero ha ipotizzato di cambiare posizione al 24enne: "In Germania ho fatto il regista sei/sette volte quando il titolare era infortunato e me la sono cavata in quel ruolo, conosco i tempi di gioco e in questo senso posso essere considerato simile a Pirlo. Ma lui è di un qualità eccezionale, è più forte di me e io posso solo rispettarlo considerati i titoli che ha vinto. Poi è ovvio che sogno una carriera come la sua. Se Gattuso vuole schierarmi lì lo accetto, faccio solo ciò che l'allenatore mi dice. In ogni posizione penso solo a fare il mio lavoro".



"Io leader? Ogni giocatore deve esserlo perché vinciamo in undici e perdiamo in undici. Il collettivo è il vero leader di questo gruppo. Io do il meglio e voglio aiutare i miei compagni. Se riesco a segnare tanto meglio ma se faccio gol è solo perché i miei compagni sono stati bravi a fornirmi un assist".



Gli obiettivi sono molto chiari: "Voglio continuare su questa strada perché il Milan è un grande club e desideriamo tornare in Champions e alzare un trofeo. Non è facile dato che ci sono tanti nuovi giocatori e serve tempo per conoscersi. Credo però che negli ultimi tre mesi abbiamo giocato meglio rispetto a inizio stagione: il prossimo anno potremo dire la nostra".