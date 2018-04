Milan, Calhanoglu in campo a Bologna. Romagnoli punta la Juve

Gennaro Gattuso può sorridere. Il tecnico del Milan domenica al Dall'Ara contro il Bologna avrà di nuovo a disposizione Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ieri ha svolto tutta (l'intensa) seduta con i compagni e ha dunque completamente smaltito l'infiammazione al ginocchio che gli ha fatto saltare Torino e Benevento. Si tratta di un rientro importante come dimostrano i numeri: con lui in campo i rossoneri hanno ottenuto 14 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte con 36 gol segnati e una media punti di 1,81 a parti mentre senza di lui sono arrivati 4 ko, 2 pari e un solo successo (media di 0,71 punti a partita).



Intanto Alessio Romagnoli continua a lavorare a parte e c'è ottimismo per il suo recupero, dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, in vista della finale di Coppa Italia in programma il 9 maggio all'Olimpico con la Juventus: l'ex Sampdoria dovrebbe fare coppia con Leonardo Bonucci al centro della difesa. Al momento è invece praticamente impossibile pensare che Biglia possa farcela (ha riportato la frattura di due vertebre lombari) anche se l'argentino starebbe tentando di anticipare in maniera clamorosa i tempi per essere disponibile il prima possibile.