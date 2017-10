Milan, Calhanoglu e l'espulsione: "Non ricordavo di essere ammonito"

Nella delicata sfida contro l'Inter del 15 ottobre Vincenzo Montella non potrà contare su Hakan Calhanoglu, espulso all'80' del match perso 2-0 con la Roma. A proposito del cartellino rosso rimediato, il centrocampista ha rivelato a Milan Tv: "Sono dispiaciuto per l’espulsione, io e Romagnoli non ci siamo capiti e, in tutta sincerità, non ricordavo di essere stato già ammonito. Mi spiace dover saltare il derby, chiedo scusa a tutti”.



A San Siro i rossoneri nuovamente battuti anche se qualche miglioramento rispetto al ko di Marassi si è visto: "La nostra è stata una grande gara, abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo fatto di tutto per segnare, tutti lo possono testimoniare. Loro sono stati bravi a fare muro. Fino al 70′ non ricordo una grande chance della Roma. Nel secondo tempo abbiamo cercato di ripetere il primo temo e avevamo la partita in mano. La rete di Dzeko è stata un mazzata, poi è diventato impossibile segnare. Il gol di Florenzi ha chiuso la gara ma la Roma è stata fortunata. Noi ora dobbiamo lavorare più duramente".