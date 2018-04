Milan, Calhanoglu: "Difficoltà con Montella perché parlava solo l'italiano"

Hakan Calhanoglu, pronto a rientrare contro il Bologna, racconta in un'intervista a Forza Milan le difficoltà incontrate all'inizio della stagione. "Dopo la squalifica di quattro mesi avevo bisogno di giocare un po' per arrivare ad avere una buona condizione fisica. Però, se non comunichi è difficile e Montella non parlava inglese ma solamente italiano. Certamente conosco il calcio, so che posizione devo tenere in campo e come comportarmi durante gioco, ma ho bisogno di sentire anche l'appoggio di un allenatore che parli con me" spiega il centrocampista turco rivelando un rapporto difficile con l'ex tecnico rossonero.



Le cose sono andate diversamente con Gattuso: "Mi ha dato molta fiducia perché aiuta e comunica molto: mi ha sempre detto di liberare la mente e di giocare il mio calcio, credendo nelle qualità che ho e che, così facendo, i risultati sarebbero venuti da soli".



Anche la lingua non rappresenta più un grande problema: "All'inizio mi ha aiutato molto Rodriguez, per via del fatto che conosce il tedesco. Solamente che nemmeno lui parla benissimo l'italiano, quindi è stato Fabio Borini ad aiutarmi di più. Ora sono contento, capisco gli altri e riesco a parlare con loro".