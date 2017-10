Milan, Calhanoglu: "Appena arrivato mi hanno rubato gli scatoloni"

La certezza è che Hakan Calhanoglu guarderà il derby dalla tribuna, come uno spettaore qualsiasi. Colpa dell'espulsione rimediata contro la Roma, dopo una brutta prestazione. Il Milan l'ha preso affinché facesse la differenza con la sua tecnica e gli ha dato la maglia numero 10, almeno per ora la sua qualità si è vista di rado, solo a sprazzi e quasi solo in Europa League.



Impatto traumatico con l'Italia, in tutti i sensi, come racconta alla Bild: "Appena arrivato a Milano mi hanno rubato gli scatoloni del trasloco che avevo lasciato in macchina. Non è un momento facile, ma le cose facili le sanno affrontare tutti. In estate il club ha investito molto, di conseguenza le aspettative sono altissime. Giochiamo bene, ma non perfettamente come ci si aspetta da noi e come noi pretendiamo da noi stessi. Ci vuole un po’ di tempo".



"Schmidt, che ho avuto a Leverkusen, mi ha chiamato dalla Cina, mi voleva, ma sapevamo entrambi che la trattativa non si sarebbe chiusa: per me è troppo presto per andare in Cina. I mesi di stop (ha affrontato una squalifica di sei mesi nella scorsa stagione, n.d.r.) sono stati molto duri per me. La mattina mi svegliavo, andavo al campo e mi sentivo inutile. Avevo problemi a dormire perché pensavo molto. Psicologicamente è stato difficile accettare la squalifica. Ma adesso è tutto superato".



"Il mio idolo era Kakà. Mi piaceva perché giocava molto in profondità. Mi piace avere la responsabilità di guidare la partita: alzare o abbassare il ritmo in base al momento. Kakà giocava così. Ho visto molti suoi video su Youtube. In carriera ho spesso giocato col 4-2-3-1 come trequartista. Qui come posizione sono scivolato un po’ più dietro e mi sono allontanato dalla porta. Non gioco spesso la palla verso la porta, come invece vorrei fare. Indossare la 10 non è facile. Le persone si aspettano molto da me, sento gli occhi addosso".