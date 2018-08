Milan, Caldara: "Questa la soluzione migliore, ringrazierò sempre la Juve"

"La Juventus è stata la prima squadra a credere in me, la ringrazierò sempre, ma ora inizia un ciclo nuovo e da questo momento in poi penserò solo al bene per il Milan".



Mattia Caldara volta pagina dopo la brevissima esperienza in maglia bianconera e si prepara a vivere una nuova avventura con i colori rossoneri: "Quando sono arrivato qui ho pensato alla storia del Milan, qui sono passati i difensori più forti degli ultimi anni. La scelta è stata molto facile, ringrazio Leonardo e la società: sono felice e voglio dimostrare il mio valore".



Anche e soprattutto a Gattuso: "L'ho sentito appena, c'è stato l'ok dell'operazione e mi ha detto che c'è da lavorare molto. Credo sia una persona molto diretta, ha voglia di fare e molta grinta. Non vedo l'ora che tornino dall'America per mettermi a disposizione e per apprendere le indicazioni del mister in una difesa a quattro".



Nell'Atalanta Caldara ha giocato in una linea a tre: "In questi due anni Gasperini mi ha fatto marcare ad uomo, sono migliorato molto. Devo migliorare nell'impostazione ma non c'è una cosa che mi spaventa, fin da piccolo ero abituato a giocare a quattro. Si tratta di una questione più tattica che mentale".



A Milanello ci sono già due ex nerazzurri, Conti e Kessié: "Quando hanno saputo non vedevano l'ora che venissi qua, mi hanno detto che c'è aria positiva e di cambiamento".

Il 24enne si esibirà alla Scala del Calcio: "San Siro è lo stadio che dà più emozioni in Italia, ogni bambino sogna di giocare in questo stadio e già da ieri ho visto il grande calore dei tifosi".