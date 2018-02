Milan, Calabria: "Rabbia e delusione. Mi assumo la responsabilità"

La sua espulsione (per doppia ammonizione) ha cambiato il corso della partita tra Udinese e Milan, con i rossoneri che sono stati raggiunti dalla squadra di Oddo e hanno così mancato l'appuntamento con la quarta vittoria di fila in campionato. Davide Calabria è consapevole di quanto successo e su twitter chiede scusa per il rosso rimediato: "Ho appena rivisto tutta la partita, ho commesso un'ingenuità non da me, c'è rabbia e delusione per non aver portato a casa i tre punti. Ci tenevamo tutti e mi assumo la responsabilità per ciò che è accaduto, farò tesoro di questo errore affinché non si ripeta. Sono il primo ad essere dispiaciuto, la squadra meritava la vittoria". Il terzino, tra i migliori (se non il migliore) contro la Lazio, sette giorni fa sarà costretto a saltare il match con la Spal tra sette giorni.