Milan, Calabria: "Non abbiamo paura della Juve. Spero che Gattuso rinnovi"

"La Juventus ha vinto praticamente tutto negli ultimi anni, è difficile da affrontare, però non dobbiamo temerla perché stiamo facendo bene riuscendo sempre a segnare e a subire pochi gol". Davide Calabria, intervistato da Premium Sport, ha le idee chiare sulla sfida che attende il Milan contro la capolista.



"Che Milan vorrei rivedere allo Stadium? Quello del derby di Coppa Italia dove abbiamo svoltato - sottolinea il terzino rossonero - ma sarebbe positivo ripetere le prestazioni dell'Olimpico con Roma e Lazio (in Coppa Italia ndr): sono state partite bellissime ed emozionanti".



Il Diavolo sarà chiamato a fronteggiare, tra gli altri, due grandi punte: "Chi ammiro di più fra Higuain e Dybala? Preferisco i giocatori di qualità come Dybala, ha una classe immensa. Però dobbiamo stare attenti anche al Pipita: non dobbiamo mollarli per un secondo durante tutta la partita perché possono creare un'occasione da gol da un momento all'altro".



Calabria sembra aver svoltato con il cambio in panchina: "Ho avuto più infortuni prima dell'arrivo di Gattuso. Il mister mi ha preparato al meglio fisicamente e mi ha dato fiducia: per un giovane l'ìmportante è poter giocare con continuità. Io e la squadra abbia risposto alla grande e vogliamo proseguire nel nostro ottimo momento".



Il tecnico potrebbe prolungare in questi giorni: "Sicuramente spero di trovare nell'uovo di Pasqua il rinnovo di Gattuso. Se lo merita: ha una personalità e una voglia di fare non comuni. Mi auguro che possa diventare uno dei migliori allenatori al mondo"



Infine un fioretto: "Un voto se segno un gol contro la Juve? No perchè ci sono troppe partite davanti per segnare. Se arriviamo in Champions mi taglio i capelli a zero come ha promesso anche Cutrone, così facciamo i gemelli rasati...".