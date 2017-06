Milan: Caceres supera le visite, attesa per la firma

La terza volta sembra quella buona: dopo aver fallito quelle con Trabzonspor e Fiorentina, Martin Caceres ha superato le visite mediche con il Milan presso la clinica Madonnina a Milano. Il club rossonero intendeva valutare approfonditamente le condizioni del giocatore uruguaiano, svincolato dallo scorso giugno e senza squadra da allora, prima di ingaggiarlo.



Ma c'è ancora attesa per la firma, si registra infatti una certa distanza tra richiesta e offerta sull'ingaggio. Il Milan ha offerto all'ex Juventus un contratto di cinque mesi sino a fine stagione con base non altissima e bonus legati al numero di presenze in campo, Caceres vorrebbe invece uno stipendio da circa un milione e mezzo di euro per più mesi. Nella notte la trattativa andrà avanti, l'uruguaiano darà una risposta definitiva presumibilmente entro la giornata di sabato.



Montella attende con ansia l'esito della trattativa perché con il difensore 29enne potrebbe tamponare l'emergenza infortuni dopo gli stop di De Sciglio, Calabria e Antonelli.