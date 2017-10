Milan, c'era una volta il Trofeo Berlusconi...

C'era una volta il Trofeo Berlusconi. Da partita quasi ufficiale, da grande classica dell'estate calcistica italiana, il match che il patron del Milan ha voluto dedicare alla memoria del padre era la sfida più attesa del mese agosto, la partita da stadio (quasi) sempre pieno che anticipava i temi della stagione e faceva da vetrina ai colpi di mercato.

Si affrontavano quasi sempre Milan e Juventus (in ben 19 occasioni, l'esordio del 1991 più 18 confronti di fila fra il 1995 e il 2012), ma hanno partecipato altre grandi come Bayern Monaco, Inter e Real Madrid. Nel 1995 Marco Van Basten sfruttò il Berlusconi per un ultimo giro di campo a San Siro sulle sue ginocchie martoriate dagli infortuni.

Insomma, era una grande classica, una partita attesa dai tifosi anche per quella sua sinistra tradizione: "chi lo perde vince lo scudetto" si sentiva spesso dire sulle tribune di San Siro. Ma appunto 'era', perchè la nuova proprietà rossonera ha cancellato il Trofeo Berlusconi e l'ex presidente non l'avrebbe presa bene.

Secondo “Il Corriere della Sera”, infatti, il Presidente di Forza Italia sarebbe molto amareggiato per la decisione presa dalla nuova proprietà di non continuare a giocare il trofeo “Luigi Berlusconi”, una partita a cui Silvio era particolarmente legato perchè celebrava la memoria di suo padre.