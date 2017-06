Milan, c'è l'ok dei cinesi: Bonaventura rinnova fino al 2020

Si attendeva solo il sì dei cinesi e adesso è arrivato. Nessun dubbio ormai, il futuro di Giacomo Bonaventura sarà ancora rossonero, almeno fino al 2020. E’ questa la data del nuovo contratto che legherà il centrocampista ex Atalanta al Milan. Tra Mino Raiola, agente del calciatore, e Adriano Galliani l’intesa era già stata raggiunta nei giorni scorsi, ma a frenare ogni discorso c'era un aumento di stipendio di 500 mila euro che la nuova proprietà cinese inizialmente non voleva riconoscere al calciatore. Problema risolto in queste ore, superato l'ultimo ostacolo, il nuovo accordo che sarà ratificato all'apertura del mercato a gennaio.



Un passo decisamente importante per il Milan del futuro, che adesso (esattamente come successo per Bonaventura) attende l’ultimo ok dei cinesi anche per quanto riguarda il rinnovo di Suso (anche in questo caso intesa già raggiunta tra Adriano Galliani e gli agenti dello spagnolo nei giorni scorsi) e di Gigio Donnarumma, che il club rossonero vorrebbe blindare (l'idea è quella di proporre un quadriennale con ingaggio che passerà dal milione netto attuale ai 5 a stagione, comprensivi di bonus). Il nuovo Milan getta le basi per il futuro.



Novità importanti anche per quanto riguarda Luiz Adriano. Adriano Galliani è volato a Rio de Janeiro per incontrare Gilmar Veloz, agente dell'attaccante. Il summit è andato bene e ora filtra grande ottimismo per la cessione del giocatore allo Spartak Mosca. Il club russo ha messo sul piatto un contratto da 4,5 milioni fino al 2020, la stessa durata dell'accordo che lega il brasiliano ai rossoneri. Ancora da verificare il corrispetivo che la formazione, allenata da Massimo Carrera, verserà nelle casse della società di via Aldo Rossi per chiudere l'operazione. Con la cessione dell'ex Shakhtar Donetsk, il Milan arriverà a risparmiare circa 20 milioni di euro.