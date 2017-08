Milan, buone notizie per Montella: Romagnoli torna in gruppo

Montella può sorridere. Ieri Alessio Romagnoli è tornato ad allenarsi in gruppo: il difensore del Milan ha svolto insieme ai compagni solo una parte della seduta, ma si tratta comunque di un primo passo importante. Il centrale in questa stagione aveva sempre lavorato a parte a causa di un problema al menisco del ginocchio sinistro che lo aveva tormentato anche nel finale dell'ultimo campionato.



Nelle scorse settimane si erano rincorse le voci su una possibile operazione: la terapia conservativa ha avuto gli effetti sperati e così il 22enne può finalmente pensare al rientro. Al momento è difficile ipotizzare una data, certo è che con l'ex Roma Montella avrà l'opportunità di schierare la difesa a 3 (con Bonucci e Musacchio), fino ad ora messa nel cassetto proprio per l'assenza di Romagnoli.