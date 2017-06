Milan, Brocchi: "Galliani dovrebbe raccontare la verità su Locatelli"

E' il nuovo che avanza, il crack del Milan, il simbolo di questo bel periodo rossonero. Ma la scoperta di Manuel Locatelli, più che a Vincenzo Montella, andrebbe ascritta a Christian Brocchi che ha allenato il centrocampista nella Primavera rossonera e lo ha fatto esordire in serie A nella breve esperienza in prima squadra dello scorso anno. Proprio di questo ha parlato l'attuale allenatore del Brescia: "Non mi interessa prendermi il merito a mezzo stampa a me basta ciò che Manuel ha dentro e che la sua storia la conosca lui".



Nessun stupore sull'impatto che Locatelli ha avuto nel Milan: "Posso solo dire che quel che sta facendo mi stupisce zero. Ero certo di quel che avrebbe potuto dare e fare: diciamo che ci avevo visto giusto e ci aveva visto giusto anche Berlusconi".



Infine, una stilettata con un velo di mistero: "Poi magari la vera storia di Locatelli se vorrà la racconterà il dottor Galliani: con questo non ho altro da dire".