Milan, Borini: "Le prime cinque si fermeranno. Titolare? Non sono sorpreso"

"Le prime salite sono sempre le più dure specialmente quando la macchina è nuova e serve ancora un po' di rodaggio ma il campionato è lungo, ci sono tante tappe e sono sicuro che arriveremo in cima". Fabio Borini, ai microfoni di Premium Sport, usa una metafora ciclistica per sintetizzare la situazione e lo stato d'animo in casa Milan.



Dopo la sosta la squadra di Montella sarà attesa da un impegno quasi proibitivo, contro il Napoli: "Sarà molto dura, però come ha dimostrato l'Inter si può ottenere un risultato positivo giocando compatti e ordinati. Uscire con dei punti dal San Paolo ci darebbe tanta autostima e fiducia in un periodo molto impegnativo".



In un'altra trasferta, a Reggio Emilia, il Diavolo ha scacciato le paure e lo spettro dell'esonero di Montella: "Si lavora meglio dopo le vittorie, si lavora con serenità, i successi portano sempre questo. Poi con la storia recente del Milan con il Sassuolo, aver ottenuto il successo è un sollievo in più. Abbiamo giocato un secondo tempo discreto, abbiamo creato e realizzato, a differenza delle ultime partite"



I rossoneri sembrano aver trovato finalmente la quadra, con il 3-4-2-1 nel quale Borini è un punto fermo sulla fascia destra: "Non sono sorpreso di essere titolare, lavoro per giocare tutte le partite. Sono arrivato con l'idea di giocare da attaccante esterno e ora mi trovo più indietro: mi trovo a mio agio, meglio di quanto avrei pensato a freddo a inizio stagione. Riesco anche ad attaccare con una certa frequenza. Sono migliorato lavorando anche dal punto di vista mentale: la nuova posizione richiede responsabilità in più e mi fa piacere averle. Manca il gol in campionato ma arriverà, sto tirando di più verso la porta anche se mi sono concentrato maggiormente sulla fase difensiva".



"Le prime cinque stanno volando ma non credo che potranno continuare così per sempre. Sono fiducioso: le partite dure le abbiamo affrontate e adesso possiamo fare bene. Le salite sono state faticose ma adesso ci saranno le discese, e in discesa si va sempre più forte..." conclude Borini.