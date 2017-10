Milan, Borini: "Il nuovo ruolo mi piace. Nulla da invidiare all'Inter"

Nell'11 titolare del Milan che affronterà l'Inter ci sarà Fabio Borini nel ruolo di laterale destro. "Mi trovo bene in quella posizione. Ho fatto due partite e i risultati sono stati buoni a livello di prestazione individuale. Forse ai giovani di oggi non piace arretrare e sacrificarsi per la squadra ma è una questione di generazione e disponibilità. A me è sempre capitato e lo accetto volentieri" spiega l'attaccante, adattato sulla fascia da Montella, a Premium Sport.



"In campo do tutto se non di più di quello che ho, è la mia arma migliore. So di non avere il talento innato come altri giocatori, però so che devo lavorare più degli altri ed esco dal campo contento di aver fatto il massimo per la squadra e di aver giocato con il cuore" garantisce il 26enne.



Domenica sera l'avversario diretto sarà Perisic: "E' un esame niente male. Contro El Shaarawy è stato un bel test, ho difeso abbastanza bene e sarò molto attento nel derby. L'Inter è un po' favorita, questo dice la classifica, ma le stracittadine sono gare a parte e può cambiare tutto. Se invidio la loro concretezza? No, noi siamo il Milan e sappiamo quello che possiamo e vogliamo fare anche se vincere le partite 1-0 come è successo a loro è importante perché oltre ai punti porta fiducia".



Infine, sugli obiettvi stagionali una piccola grande confessione: "Mettere la firma sulla conquista dell'Europa League e il quinto posto in campionato? Non saprei, certamente è una coppa in più e garantisce l'accesso in Champions League, forse sì...".