Milan, Bonucci voleva restituire la fascia a Montolivo

Il giorno dopo l'espulsione rimediata contro il Genoa e che quasi sicuramente gli farà saltare il match contro la Juventus, per Leonardo Bonucci emergono nuovi retroscena di queste prime tormentate settimane rossonere. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo il ko contro la Sampdoria il difensore aveva proposto di cedere i gradi di capitano: "Se il problema sono io - la ricostruzione delle sue parole -, la fascia è qui". Non solo, per La Repubblica Bonucci avrebbe voluto riassegnarla a Riccardo Montolivo ottenendo però un rifiuto.



Contro il Genoa, tra l'altro, dopo il rosso all'ex bianconero, la fascia è finita sul braccio di Biglia cioè proprio il centrocampista acquistato per sostituire in campo l'ex capitano: quasi una conferma delle nuove gerarchie varate da Montella dopo il mercato estivo che lascerebbero da parte la vecchia guardia. Secondo il nostro Carlo Pellegatti, però, non ci sono conferme sull'episodio post Samp: il capitao sarà Bonucci fino a fine stagione e il vice proprio il centrocampista argentino.



Dalla fascia alla preparazione, Bonucci avrebbe anche proposto al club di dotarsi di macchine per la forza visto che l'ormai ex preparatore Marra aveva puntato su allenamenti diversi dalle sue recenti abitudini. Infine, sembra che il difensore avesse chiesto un turno di riposo contro l'AEK Atene in Europa League per rifiatare ma che il club non gliel'abbia concesso: ora riposerà per la squalifica.