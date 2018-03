Milan, Bonucci: "Tutti uniti, prendiamoci la Champions"

Squadra. E' questo il termine usato più volte da Leonardo Bonucci nel suo post su Instagram dopo la vittoria del Milan ai rigori contro la Lazio e la qualificazione in finale di Coppa Italia. Il capitano rossonero (tornato decisamente ai suoi livelli tanto che il Diavolo non prende gol da sei partite) elogia i suoi compagni e indica la strada per continuare così fino a maggio: "Ci sono partite in cui il cuore ti aiuta a superare le difficoltà, ci sono partite in cui l’anima ti aiuta a raggiungere l’obiettivo. Ci sono partite in cui l’anima e il cuore di ognuno di noi ti rendono SQUADRA. Oggi abbiamo sofferto e vinto da SQUADRA. E ora da SQUADRA pensiamo al derby. Umiltà e voglia di migliorare serviranno fino alla fine della stagione per raggiungere traguardi che pochi mesi fa sembravano impossibili. Tutti insieme tutti uniti".

"Ma chi me l'ha fatto fare?"

In serata Bonucci ha parlato anche a Milan Tv: "Da quando è arrivato Gattuso, abbiamo intrapreso un percorso importante di crescita e di autostima, di voglia di metterci quel qualcosa in più che all'inizio ci era mancato. I risultati aumentano questa felicità perché vincere aiuta a vincere, ma come ha detto il mister, bisogna tenere i piedi per terra perché il passato è passato e guardare avanti con la convinzione di essere una squadra che può dire la sua contro tutti. Il derby sarà una partita difficile, ma noi siamo concentrati sull'obiettivo di vincere per racimolare punti verso la corsa Champions: dobbiamo stare aggrappati alla partita, sono sicuro che un gol lo faremo". A Sky Sport, invece, il capitano è tornato anche sul periodo difficile: "Nei primi mesi ho pensato anche ‘ma chi me l’ha fatto fare?’, era il periodo in cui non riuscivo ad esprimermi al meglio. Poi mi sono ritrovato e ho lottato per non buttare in 3 mesi quello che avevo costruito negli anni precedenti".