Milan, Bonucci: "Tutti uniti per raggiungere traguardi che sembravano impossibili"

Squadra. E' questo il termine usato più volte da Leonardo Bonucci nel suo post su Instagram dopo la vittoria del Milan ai rigori contro la Lazio e la qualificazione in finale di Coppa Italia. Il capitano rossonero (tornato decisamente ai suoi livelli tanto che il Diavolo non prende gol da sei partite) elogia i suoi compagni e indica la strada per continuare così fino a maggio: "Ci sono partite in cui il cuore ti aiuta a superare le difficoltà, ci sono partite in cui l’anima ti aiuta a raggiungere l’obiettivo. Ci sono partite in cui l’anima e il cuore di ognuno di noi ti rendono SQUADRA. Oggi abbiamo sofferto e vinto da SQUADRA. E ora da SQUADRA pensiamo al derby. Umiltà e voglia di migliorare serviranno fino alla fine della stagione per raggiungere traguardi che pochi mesi fa sembravano impossibili. Tutti insieme tutti uniti".