Milan, Bonucci: "Riconquistato ciò che avevamo raggiunto sul campo"

Leonaro Bonucci commenta su Twitter la sentenza del Tas che ha riammesso il Milan in Europa League. "Riconquistato ció che avevamo raggiunto sul campo" la breve frase del difensore e capitano rossonero.



Potrebbe essere questo un segnale della permanenza dell'ex Juventus: secondo diverse indiscrezioni prima di aprire all'addio il centrale voleva aspettare proprio il verdetto da Losanna e l'assemblea dei soci in programma domani quando sarà svelato il nuovo organigramma societario.



Con il Diavolo di nuovo in Europa non è escluso che Bonucci decida di continuare la sua avventura con la squadra di Gattuso respingendo le avances del Psg di Buffon.

Riconquistato ció che avevamo raggiunto sul campo. — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 20 luglio 2018

