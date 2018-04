Milan, Bonucci: "Non sapevo se esultare, ma vista l'accoglienza..."

È un mix di orgoglio e delusione lo stato d'animo con cui Leonardo Bonucci si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo il ko con la Juventus, il gol segnato ai suoi ex compagni e i fischi dei suoi vecchi tifosi: "L’esultanza? Avete sentito tutti in che maniera sono stato accolto: prima della partita ero dubbioso se esultare o meno, ma alla fine vista l'accoglienza che ho ricevuto ho deciso di farlo. Per la Juventus in quei sette anni ho sempre dato il massimo, poi ognuno è libero di credere quello che vuole: un po’ ci sono rimasto male, perché nella vita le strade si possono dividere, succede anche per i matrimoni, ma deve sempre rimanere un minimo di rispetto".

"Io e la Juventus siamo diventati vincenti assieme e ora la partita contro il Real Madrid la guarderò da tifoso italiano, perché ho comunque la Juventus nel cuore. I bianconeri sono una squadra che ha 15/16 top player, per batterla devi fare la partita perfetta perché sbagliano davvero pochissimo e ti puniscono al primo errore. Peccato, perché la prestazione è stata buona, ma evidentemente dovremo alzare l’asticella. Soprattutto siamo un po’ carenti dal punto di vista fisico, che poi è l’aspetto che ti fa competere con le squadre più attrezzate in Europa, tra cui la Juventus: da questo punto di vista dobbiamo crescere molto. Addio Champions? Abbiamo l’obbligo di crederci, finché la matematica non ci condannerà: ora dobbiamo subito concentrarci sul derby di mercoledì, dovremo vincere.”