Milan, Bonucci: "Nessun problema sul futuro"

C'è ancora tempo prima che cominci la nuova stagione ma Leonardo Bonucci si è concesso una pausa dalle vacanze per tornare a vivere lo sport: niente calcio, ma Formula 1 nel box Ferrari assieme a Giorgio Chiellini (con cui condivide le ferie). In Canada, il difensore ha parlato di futuro: "Non c'è nessun tipo di problema sulla mia permanenza al Milan, speriamo che vengano risolte quelle che sono le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante".



Così il capitano milanista sulla prossima stagione: "Il Milan sicuramente punta a rientrare in Champions, a riprendere la corsa e competere per i grandi obiettivi". Infine, sui Mondiali 2018 in Russia: "Dico che vincerà l’Argentina. Che peccato non esserci con l'Italia..." le parole a Sky.