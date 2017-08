Milan, Bonucci leader: richiamo in spogliatoio ai più giovani

Leonardo Bonucci prepara il suo esordio ufficiale in campo con la maglia del Milan, nell'andata del playoff di Europa League contro Shkendija, ma ha già avuto un forte impatto nello spogliatoio rossonero. Repubblica racconta un retroscena dei primi giorni del difensore a Milanello: con il grosso del gruppo impegnato nella tournée cinese, Bonucci si ritrova a lavorare con Suso e tanti ragazzi delle giovanili milaniste.



L'ex Juventus, visto il caos, ha alzato la voce ammutolendo tutti: "Mi sembra ci sia troppa confusione, non è un comportamento professionale e non riesco a concentrarmi". Episodio che fa il paio con l'estrema professionalità con cui Bonucci si è approcciato con le strutture di Milanello: pare che al suo arrivo abbia subito messo in chiaro "questo è il mio dietologo, queste le mie metodologie di lavoro e le mie indicazioni mediche ed atletiche".



Un impatto da vero leader che, con tutta probabilità, gli porterà la fascia di capitano al braccio di questo nuovo Milan.