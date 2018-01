Milan, Bonucci: "Le critiche le meritavo, ora abbiamo un'identità"

Il Milan è rinato: le tre vittorie consecutive hanno ridato entusiasmo ai rossoneri e al loro capitano Leonardo Bonucci, anche lui trasformato dalla cura Gattuso. "Stiamo migliorando molto - spiega parlando dell'intesa con Romagnoli - ma tutta la squadra aiuta in difesa. Noi vogliamo continuare con i piedi per terra, anche perché contro la Lazio abbiamo fatto il nostro dovere di cercare la vittoria".



"Il mister ha saputo risvegliare in noi la forza del gruppo, ora tutti lottiamo per il compagno ed è bello far parte di questo gruppo. Adesso abbiamo un'identità. Abbiamo intrapreso una grande crescita che però va alimentata giorno dopo giorno attraverso gli allenamenti, la voglia di sacrificarsi e l’umiltà. Le vittorie portano entusiasmo, è anche più facile mettere a disposizione della squadra questi valori".



"Sono stato criticato in passato perché me lo meritavo, ho sempre tratto dalle critiche qualcosa di positivo per migliorarmi. Oggi devo continuare a farlo perché questo sia un punto di partenza. Il gol di Cutrone? Credo sia stato involontario nel movimento, hanno tutti i mezzi per valutarlo in tempo reale. La colpa è mia perché se avessi toccato prima il pallone, non c’era neanche da parlarne..."