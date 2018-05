Milan, Bonucci: "La prossima stagione dovrà essere importante"

Con il pareggio contro l'Atalanta, il Milan si è guadagnato l'accesso alla prossima Europa League ma non è ancora certo di evitare i preliminari, quindi servirà arrivare sesti: "Contro la Fiorentina sarà una partita difficile, stanno attraversando un momento importante nonostante l'ultima sconfitta contro il Cagliari. Dopo la morte di Astori si sono ricompattati, servirà una grande prestazione".



Per la Champions League se ne riparlerà dal 2018/19: "Giocare in Europa è sempre importante. Certo, la Champions ha un fascino diverso ma abbiamo visto come l'Atletico Madrid sia scesa dalla Champions per poi vincerla: deve essere da esempio. A livello di esperienza tanti di noi hanno imparato dal doppio confronto con l'Arsenal, ci ha lasciato l'insegnamento che possiamo competere per quei traguardi".



Infine, una promessa ai tifosi: "Ci sono stati sempre vicini, anche quando avevamo difficoltà di prestazione. Serve un ultimo sforzo e conquistare il sesto posto per ripagarli e regalare al Milan una prossima stagione importante".