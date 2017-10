Milan, Bonucci: "La Champions ogni anno"

Leonardo Bonucci è atteso dal primo derby con la maglia del Milan ed è sicuro di come finirà: "Vinciamo noi, anche se l'Inter è un'ottima squadra con ottime individualità e un allenatore importante. A loro toglierei Eder e Candreva, due compagni di Nazionale e due splendidi ragazzi".



Il difensore ha parlato di questi primi mesi rossoneri a Tencent Sports: "Ho accettato questa grande sfida per il progetto, sapevo ci sarebbero stato difficoltà ma volevo mettermi in discussione. La Champions League è l'obiettivo minimo, dobbiamo giocarla ogni anno".



Si torna a parlare di Juventus: "Il primo anno avevo trovato difficoltà perché è una maglia che pesa, così come quella del Milan: un ragazzo giovane fatica a trovare equilibrio. Per fortuna poi è arrivato Conte". Bonucci parla così del tecnico del Chelsea: "Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi persone ma lui mi ha dato più di tutti, sono migliorato anche a livello umano".