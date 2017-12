Milan, Bonucci: "Juve? Sono successe cose e ci siamo separati"

Leonardo Bonucci ha già voltato pagina, ma di tanto in tanto c'è ancora chi gli chiede del passato. Così il capitano del Milan è tornato ancora su quanto accaduto la scorsa estate, quando il difensore ha scelto di lasciare la Juve e sposare il nuovo progetto rossonero.



"Durante la scorsa stagione sono successe cose che hanno portato la Juventus e me a prendere strade diverse - ha spiegato Bonucci a margine della festa delle giovanili rossonero -. Appena è arrivata l’occasione di vestire questa maglia l’ho colta al volo. Nella vita si creano delle discussioni, insieme abbiamo deciso di separarci. Spero che questa esperienza sia vincente come nel passato".



Poi, rivolto ai ragazzini, Bonucci ha provato a caricarli: "Vincere con questa maglia è qualcosa che rimane nella storia, auguro a tanti di voi di arrivare dove volete, soprattutto divertendovi".