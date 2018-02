Milan, Bonucci: Gattuso ha cambiato la squadra"

Dopo la bella vittoria sulla Sampdoria capitan Bonucci si presenta davanti ai microfoni di Premium Sport ed esalta Rino Gattuso (non nomina mai Montella, ma il confronto con l'ex tecnico è evidente e inevitabile): “I meriti di Gattuso? C’è poco da dire. Da quando è arrivato il mister la squadra ha cambiato faccia, si è creato un gruppo, stiamo meglio fisicamente e abbiamo acquistato sicurezza, mentalità e autostima. E questo è merito di Gattuso e del suo staff. Ora dobbiamo continuare a seguire quello che ci trasmette a livello di carattere e di gioco sempre con i piedi per terra".

"I tifosi sognano obiettivi impensabili fino a qualche giornata fa? Gli obiettivi sono chiari fin dall’inizio. Gattuso ci ha trasmesso voglia di scarificarsi per il compagno e per la maglia. E questo ci mancava oltre a una migliore condizione fisica. Dobbiamo però restare con i piedi per terra perché non abbiamo fatto nulla. Ora quando arrivi a Milanello c’è voglia di allenarsi e di mettersi a disposizione del mister. Poi sognare non costa nulla, ma bisogna sempre tenere i piedi per terra".

"Roma e Inter decisive? In questi due mesi con il mister abbiamo acquisito una mentalità che è quella di pensare a una gara alla volta e di scendere in campo per vincere. Andremo a Roma con rispetto ma senza nessun timore, ora però dobbiamo pensare al Ludogorets perché in Europa non c’è niente di scontato, anche se è aumentata l’autostima e la voglia di fare bene. L’importanza di Gattuso per le mie prestazioni? Per me è stato molto importante perché il Milan è diventato squadra. Prima non lo eravamo e fisicamente eravamo molto carenti, abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo iniziato a fare quello che serviva per cambiare l’atteggiamento. La Juventus vincerà a Londra? Penso di sì, è giusto che vada avanti perché merita i grandi palcoscenici della Champions.”

Bonaventura: "Adesso c'è la condizione e i risultati arrivano"