Milan, Bonucci: "Europa League, pensiamo in grande"

Il momento è difficile, difficilissimo e il capitano, in crescita rispetto all'inizio, ci mette la faccia. Leonardo Bonucci prova a dare ancora la carica al suo Milan: solo parole positive nell'intervista rilasciata a "Forza Milan".



"Il Milan è qualcosa che ti fa capire di essere un calciatore fortunato quando indossi la maglia ed entri dentro San Siro e vedi così tanti tifosi. Come è capitato il giorno della mia presentazione, un giorno unico che non dimenticherò mai, entrare in questa grande famiglia che ha un passato glorioso e che dimostra ogni giorno la voglia di tornare il Milan".



"Gattuso per tutti è l’allenatore e non il Rino che era compagno di squadra o avversario. Le sue caratteristiche non sono cambiate, oggi è più riflessivo rispetto all’istintivo del passato quando non si risparmiava mai. Ora trasmette ancora rabbia e grinta, ma in maniera più rispettosa per il ruolo che ha".



"L'Europa League è uno degli obiettivi principali, abbiamo l’obbligo di pensare in grande perché può essere una scorciatoia per andare in Champions League. Vincere un trofeo così importante riporterebbe il Milan in alto. Ora ci concentriamo sul campionato per recuperare i punti perduti e poi da marzo penseremo all’Europa League".